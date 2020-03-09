Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara
Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, eski bakanlardan Şevket Kazan’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve hastanedeki bazı hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. pic.twitter.com/ewoRPv1OUF— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 4, 2019
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için yarın ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl kasım ayında Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etmişti.
Adalet ve Çalışma bakanlıkları yaptı
Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.
Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.
Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.
Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Kazan'ın ailesini hastanede ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan'ın ailesini hastanede ziyaret etti.
Karamollaoğlu, vefat haberinin ardından Kazan'ın hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Uzun bir zamandır yoğun bakımdaydı. Partimize ve memlekete çok hizmetleri geçen bir ağabeyimizdi. Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum." dedi.
Siyasilerden başsağlığı mesajları
Öte yandan bazı bakanlar ve siyasiler de Twitter'dan Kazan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet eski bakanlarımızdan, Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Şevket Kazan Ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da "Siyasi tarihimizin saygın isimlerinden, gönül ve dava adamı eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan Ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mevlam ailesine sabrı cemil niyaz etsin." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Milli Görüş hareketinin duayenlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Milli Görüş davasının önemli isimlerinden eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan rahmet-i rahmana kavuştu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Milli Görüş camiasının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.