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Esenyurt'ta gaz sıkışması sonucu patlama

Bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar oluştu.

İlyas Kaçar   | 08.03.2019
Esenyurt'ta gaz sıkışması sonucu patlama

İstanbul

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.


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