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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 01.12.2020
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Şehrin işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Yağışın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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