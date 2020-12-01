Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Şehrin işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.
Yağışın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.