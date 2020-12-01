MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara “Komando Kolu Eğitimi” veriliyor. https://t.co/TU8Ds28jow#MSB #TSK pic.twitter.com/5FQy3jQsfD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020
Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.