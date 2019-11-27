Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Erzincan
İzmir'den Ağrı istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.