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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Barış Yalçınkaya   | 27.11.2019
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya /AA

Erzincan

İzmir'den Ağrı istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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