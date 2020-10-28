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Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 28.10.2020
Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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