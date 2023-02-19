Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,693.90
BTC/USDT
24,586.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. VTR
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Epilepsi hastası kızının ilaçlarını depremzedelere gönderdi

Yurt içi ve dışından gönderilen insani yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasında lojistik üs olan Adana'daki OSB depolarına gelen bazı kolilerden duygu yüklü notlar da çıkıyor.

Abdullah Doğan, Ozan Efeoğlu   | 19.02.2023
Epilepsi hastası kızının ilaçlarını depremzedelere gönderdi

Adana

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da toplanan yardımlar arasından bir vatandaşın gönderdiği epilepsi hastası kızının ilaçları çıktı.

Valilik koordinesinde, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yardımların tasnif ve ihtiyaca göre sevkinin yapıldığı depolarda, çoğunluğu gönüllülerden oluşan ekibin yoğun mesaisi sürüyor.

Yurt içi ve dışından gönderilen insani yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasında lojistik üs işlevi gören Adana'daki OSB depolarına gelen bazı kolilerden duygu yüklü notlar da çıkıyor.

"Onları 1 saat üşütmemek için buradayız"

Adana İmamoğlu Sosyal Yardımlaşma Derneği yöneticisi Caner Köden, AA muhabirine, depremzedelere yardımların sürdüğünü söyledi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren hızla faaliyetlere başladıklarını anlatan Köden, depremzedelere bir an önce ihtiyaç malzemelerini göndermeye çalıştıklarını ifade etti.

Köden, Adana Valiliği koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Üç gün önce bu depomuzu kurduk. Bir an önce depremzedelerimize malzemeleri göndermek için saat gözetmeksizin buradayız çünkü şunun farkındayız; 1 saat uyursak bir saat sonra ürünlerimiz onların eline geçecek. Onları 1 saat üşütmemek için buradayız. Canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

"Aile bize ulaşırlarsa tüm desteği vermeye gönüllüyüz"

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden yardımların geldiğine işaret eden Köden, şöyle devam etti:

"Kutularımızdan, notlar çıkıyor. 'Geçmiş olsun' dilekleri geliyor. İlknur adında 9 yaşındaki vatandaşımızın, epilepsi hastası olduğu ve bu hastanın ağızdan beslenemediği, mama yoluyla beslendiği ve çocuğunun gıdalarını, ilaçlarını gönderdiğini yazan bir not çıktı. Ailemize ulaşmak istedik ama herhangi bir adres veya telefon numarası yoktu. Aile bize ulaşırlarsa tüm desteği vermeye gönüllüyüz. Hangi ilden geldiği belli değil çünkü tüm illerden gelen yardımlar burada toplandığı için nereden geldiğini bilmiyoruz."

Köden, nottan çok etkilendiklerini dile getirerek, "Bu notu okuduktan sonra ekipteki arkadaşlar, ağlama derecesine geldi. Depremzedelerimizi televizyonlarda izledikçe, oralardan bilgiler geldikçe zaten yıkılıyorduk. Onların duygularını yaşadık. Adana da deprem bölgesi. Adana'da da binalarımız yıkıldı. Kendi binalarımızdan çok onlara yandık çünkü oralarda daha fazla enkaz vardı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor
Erciş'e gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor
Bakan Akar: 'Sınırlardan sığınmacı akını' iddiaları tamamen gerçek dışıdır
Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı

AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koştu

İskenderun'daki depremzedeler "yüzen otel"de ağırlanıyor

İskenderun'daki depremzedeler "yüzen otel"de ağırlanıyor
Hatay'da 81 kişiyi enkaz altından kurtaran Erzurum ekibi alkışlarla karşılandı

Hatay'da 81 kişiyi enkaz altından kurtaran Erzurum ekibi alkışlarla karşılandı
Hatay'dan gelen deprem mağduru aileler Çeşme'deki apartlarda ağırlanıyor

Hatay'dan gelen deprem mağduru aileler Çeşme'deki apartlarda ağırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet