Euro
10.03
Dolar
8.32
BIST 100
1,424.27
Altın
1,792.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
logo
Türkiye

'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Orhan Onur Gemici   | 06.05.2021
'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde
'Tam kapanma' desteği ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim ediliyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 811 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerleri açık olacak

İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen yeni soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün 'kırmız', 'turuncu' ve 'gri' kategoride arandığı belirlendi

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün 'kırmız', 'turuncu' ve 'gri' kategoride arandığı belirlendi
İçişleri Bakanlığı: Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi