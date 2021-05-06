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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Türkiye

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 2 teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 06.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler için kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu."

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