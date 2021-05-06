Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 2 teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Teröristler için kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.