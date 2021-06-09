Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.
Ankara
Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.
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Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021
Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9