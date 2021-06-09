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Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Ferdi Türkten   | 09.06.2021
Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım

Ankara

Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.

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