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Erdoğan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." dedi.

Mehmet Tosun   | 22.08.2019
Erdoğan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayar'ın, Milli Mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini ve demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.



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