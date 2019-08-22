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Celal Bayar'ın vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 33. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında törenle anıldı.

Büşra Nur Özcan   | 22.08.2019
Celal Bayar'ın vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı

Bursa

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezar başında Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 33. yılında düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy'un da katıldığı tören, Celal Bayar Vakfı ve Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

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