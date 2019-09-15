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Türkiye

Erciyes'e kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

Ergün Haktanıyan   | 15.09.2019
Erciyes'e kar yağdı

Kayseri

Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve dolu, gece kara dönüştü.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla dağın 3 bin 400 metreden yüksek kesimleri, 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

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