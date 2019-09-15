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Bursa'da dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı

Bursa'da bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi. Zabıta ekiplerince yakalanan dilenciye para cezası verildi.

Sergen Sezgin   | 15.09.2019
Bursa'da dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı

Bursa

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Odunluk Mahallesi'nde bir kişinin özel hastane önünde sürekli dilendiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, A.H'yi (63) yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne götürdü.

A.H'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı. Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu.

Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.

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