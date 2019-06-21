Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.80
BIST 100
93,742.28
Altın
1,390.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kiş öldü.

Mahmut Atanur   | 21.06.2019
Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

Cakarta

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölge yetkilileri, adadaki Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sambirejo köyünde çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yangın öncesinde fabrikada patlama sesi duyulduğu belirtilirken, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun olduğu bildirildi.

Fabrikadakilerden şu ana kadar kurtulan olmadığı bilgisini paylaşan yetkililer, cansız bedenlerin tahliye edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

Cakarta'nın tarihi ve kültürel eski şehir merkezi: Kota Tua

Cakarta'nın tarihi ve kültürel eski şehir merkezi: Kota Tua

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Kalla'dan AA'ya röportaj

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da hafta sonundan bu yana 20 bin kişi selden etkilendi

Endonezya'da hafta sonundan bu yana 20 bin kişi selden etkilendi
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem