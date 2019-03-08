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Emniyette rütbe terfi yazılı sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde değişik rütbelerden 3 bin 701 personelin girdiği rütbe terfi yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Orhan Onur Gemici   | 08.03.2019
Emniyette rütbe terfi yazılı sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Emniyet Teşkilatında değişik rütbelerden 3 bin 701 personelin girdiği rütbe terfi yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca 6 Mart'ta rütbe terfi yazılı sınavı yapıldı.

Tüm illerde yapılan yazılı sınava, 571'i 3. sınıf emniyet müdürü, 742'si 4. sınıf emniyet müdürü, 398'i emniyet amiri, A grubu 146, B grubu 52 olmak üzere 198'i başkomiser, A grubu 136, B grubu 62 olmak üzere 198'i komiser ve A grubu bin 107, B grubu 487 olmak üzere bin 594'ü komiser yardımcısı toplam 3 bin 701 personel girdi.

Yazılı sınav sonuçları, Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak öğrenilebilecek.

Sınav sonuçlarına maddi hata başvuruları, en geç 24 saat içerisinde EBYS'den gönderilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan personel, 11-17 Nisan tarihlerindeki sözlü sınava katılacak.

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