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Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Aktaş atandı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Muhammed Boztepe   | 18.07.2019
Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Aktaş atandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

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