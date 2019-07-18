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Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

11 Temmuz'da EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Muhammed Boztepe   | 18.07.2019
Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Şırnak bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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