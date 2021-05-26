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Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.05.2021
Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Ankara

EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.

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