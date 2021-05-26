Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.
Ankara
EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.
3'üz ve artık daha da güçlüyüz...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 26, 2021
Dosta güven, düşmana P-ATAK@PolisHavacilik pic.twitter.com/4bypGPxdeW
Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.