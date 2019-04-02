Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.64
BIST 100
93,533.12
Altın
1,291.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Miraç Gecesi Özel Programı düzenleniyor
logo
Türkiye

Emine Erdoğan'dan 'Otizm Farkındalık Günü' mesajı

Emine Erdoğan, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin "Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.04.2019
Emine Erdoğan'dan 'Otizm Farkındalık Günü' mesajı

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2NisanOtizmFarkındalıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen olumsuz sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

'Nefret kültürü birçok toplumun huzuruna kastediyor'

'Nefret kültürü birçok toplumun huzuruna kastediyor'

Emine Erdoğan Üsküdar'da kadınlarla bir araya geldi

'Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi'

'Yüzde 100 okur yazar bir toplum olacağız'

'Yüzde 100 okur yazar bir toplum olacağız'
Emine Erdoğan Kelebek Vadisi'ni açtı

Emine Erdoğan Kelebek Vadisi'ni açtı
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Nevruz Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Nevruz Günü' mesajı