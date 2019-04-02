Emine Erdoğan'dan 'Otizm Farkındalık Günü' mesajı
Emine Erdoğan, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin "Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi." ifadelerini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985’te 2500 çocukta 1 idi. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de, çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen olumsuz sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız.#2NisanOtizmFarkındalıkGünü pic.twitter.com/RYImuYuQRD— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 2 Nisan 2019
"2NisanOtizmFarkındalıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Günümüzde her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Bu rakam 1985'te 2 bin 500 çocukta 1 idi. Sebebi henüz tam olarak bilinmese de çevresel faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi ilişkilendirilen olumsuz sebepler üzerine yoğunlaşmalıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.