Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.64
BIST 100
93,533.12
Altın
1,291.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Miraç Gecesi Özel Programı düzenleniyor
logo
Türkiye

Telaferli Türkmenler Irak'a dönmeye devam ediyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Telaferli Türkmenlerin dönüşü devam ediyor.

Ali Mukarrem Garip   | 02.04.2019
Telaferli Türkmenler Irak'a dönmeye devam ediyor

Kerkük

Türkiye'de 4 yıl kaldıktan sonra gönüllü olarak yaşadıkları yere dönen Telaferliler, Yahyava Kampı'na yerleşti. 

Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki ayda yaklaşık 50 Telaferli ailenin Irak'a geri döndüğünü ve kampa geçici olarak yerleştiğini söyledi.

Musul'u kurtarma operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmadan dolayı Telafer'de çok sayıda evin tahrip edildiğini aktaran Kasapoğlu, evleri tahrip edilenlerin de yurtlarına geri dönemediklerini belirtti.

Telaferli ailelerin geçici olarak Yahyava Kampı'na yerleştiklerini söyleyen Kasapoğlu, Telafer ve diğer Türkmen beldelerin imarı için hükümetin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Evlerine en kısa zamanda dönmek istediklerini dile getiren Telaferli Neşet Kıreşi de "Telafer'e geri dönmemize tek engel evlerimizin tahrip olması." dedi.

Operasyonlardan dolayı evlerinin kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Kıreşi, göçmen durumuna düşen yüzlerce Telaferli ailenin evlerine geri dönmeye hazır olduğunu ancak evleri tahrip olduğu için bu isteklerini yerine getiremediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Irak'ın DEAŞ sonrası hedefi: Ekonomik kalkınma

Irak'ın DEAŞ sonrası hedefi: Ekonomik kalkınma

Türkmenler Altınköprü Katliamı'nın kurbanlarını andı

Bağdat'taki turizm fuarında 'aslan payı' Türkiye'nin

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular
Musul'da gayriresmi silahlı grupların karargahları kapatılacak

Musul'da gayriresmi silahlı grupların karargahları kapatılacak
Irak Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki gösterdi

Irak Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki gösterdi