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Emine Erdoğan'dan 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği "Geleceğe Nefes" kampanyasına, kendi adına bir fidanı sahiplenerek destek verdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.11.2019
Emine Erdoğan'dan 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen ve 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği "Geleceğe Nefes" kampanyasına, kendi adına bir fidanı sahiplenerek destek verdi.

Erdoğan, Twitter hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının 'geleceğe nefes olsun' diyerek başlattığı 11 Kasım'da 11 milyon fidan kampanyasını, geleceğimizin korunması için çok anlamlı buluyorum. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya ve fidan dikmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ağaçlandırma bölgesinden Siirt'i seçti"

Kampanya kapsamında kendi adına bir fidanı sahiplenerek aldığı katılım belgesinin görselini de paylaşan Erdoğan, fidanın dikileceği ağaçlandırma bölgesi olarak ise memleketi Siirt'i seçti.

Buna göre Emine Erdoğan'ın fidanı, 11 Kasım'da Siirt Merkez'deki üniversite bahçesine dikilecek.

Erdoğan ayrıca, Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla 2015'ten bu yana Gönül Elçileriyle birlikte 81 ilde fidan dikimini amaçlayan "Bereket Ormanları" projesini de himaye ediyor.

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