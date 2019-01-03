'Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalı'

ANKARA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına yapılacak artışlarla ilgili, "Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır. Yüksek enflasyona karşı emeklilerimizi sadece seyyanen zamlar koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30 olduğunu anımsatarak, bu oranla emekli aylıklarına yapılacak zam miktarının da belirlendiğini vurguladı.

Emeklilerinin aylıklarına 2019'un ilk altı aylık döneminde yüzde 10,19 oranında artış yapılacağını bildiren Ergün, şunları kaydetti:

"Enflasyon oranındaki artışlar, emeklilerin taleplerini karşılamaktan uzak. Emekli aylıklarına seyyanen artışlar yapılmalıdır. Yüksek enflasyona karşı emeklilerimizi sadece seyyanen zamlar koruyabilir. Eşel mobil sistemi olan altı aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışına göre emekli aylıklarına yapılan zamlar, yıllık TÜFE artışına kıyaslandığında enflasyon kaybı ortaya çıkmaktadır."

Ergün, emekli aylıklarına yıllık TÜFE artışları oranında artış yapılmasının da mağduriyetlerin önüne geçebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzdeli zamlar, koruyucu bir sistem olmadığı gibi hesaplama yöntemleri de aylıkları düşürmektedir. Bu nedenle yıllardır dikkati çektiğimiz intibak düzenlemesinin yapılaması kaçınılmazdır. TBMM'den öncelikli beklentimiz, emekli aylıkları arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak, kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce yasalaştırılmasıdır."

Muhabir: Özcan Yıldırım