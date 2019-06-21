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'Emek ve Adalet Yürüyüşü' tamamlandı

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 11'inci günü, Devlet Demiryolları 2'nci Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi.

Süleyman Tunç   | 21.06.2019
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' tamamlandı

Ankara

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 11'inci günü, Devlet Demiryolları 2'nci Bölge Müdürlüğü önünde tamamlandı.

Sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, öğlene doğru Konya'dan gelen yaklaşık 350 sendika üyesinin katılımıyla devam etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Medya-İş, Öz Gıda-İş ile Öz Orman-İş sendika temsilcilerinin yer aldığı yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Devlet Demiryolları 2'nci Bölge Müdürlüğü önünde son buldu.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan sendika yetkilileri, yarın yürüyüşün son bölümü için saat 14.00'te TCDD 2'nci Bölge Müdürlüğü önünde toplanılacağını ve saat 15.00'te ise CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapılacağını duyurdu.

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