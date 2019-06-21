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Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenler ve çocuklarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 21.06.2019
Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Denizli

Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen "Doğada Öğreniyorum" etkinliğine katılan Hürriyet Ortaokulu öğretmenleri ve çocuklarının bulunduğu 20 S 0655 plakalı servis midibüsü, Cankurtaran Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile 14 öğretmen ve 2 çocuk yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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