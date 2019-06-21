Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenler ve çocuklarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Denizli
Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen "Doğada Öğreniyorum" etkinliğine katılan Hürriyet Ortaokulu öğretmenleri ve çocuklarının bulunduğu 20 S 0655 plakalı servis midibüsü, Cankurtaran Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile 14 öğretmen ve 2 çocuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.