Elazığ'da ilk 'tanzim satış noktası' açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek için ilk "tanzim satış noktası" açıldı.

Fotoğraf: AA/İsmail Şen

ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi tarafından Elazığ Kültür Park'ta açılan, çeşitli sebze ve meyve ürünlerinin satıldığı tanzim satış noktasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar aldıkları ürünlerin parasını ödeyebilmek için kuyruk oluşturdu.

Tanzim satış noktasından alışveriş yapan Harun Ucal, ülke genelinde artan sebze fiyatlarının önüne geçmek için böyle bir uygulamanın başlatılmasını vatandaş olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satış noktalarının aslında geç bile kalınan uygulama olduğunu ifade eden Ucal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, tanzim satış noktalarıyla sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine müdahale ederek gerçekten güzel bir iş yaptı. Ülkede serbest piyasa var ancak bu kadar haddinden fazla kazanç helal de değil zaten. Tanzim satış mağazalarının kurulmasından dolayı vatandaş olarak bizler memnunuz. Teşekkür ediyoruz, bunu yapanlardan Allah razı olsun."

"Tanzim satış noktaları yaygınlaştırılmalı"

Tahir Durgun ise tanzim satış uygulamasında aracıların devreden çıkarılması ile sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşandığını dile getirdi.

Vatandaşın daha rahat ulaşması bakımından tanzim satış noktalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Durgun, "Ülke için hayırlı olmasını diliyorum. Dışarıya göre fiyatlar daha uygun, inşallah bu uygulama devam eder. Böylelikle vatandaş rahat eder, Allah yetkililerden razı olsun." dedi.

Yaşar Elma da evinin uzak bir mahallede olmasına rağmen mutfak alışverişi için kent merkezinde bulunan tanzim satış noktasına geldiğini belirterek, bu uygulamanın hayata geçmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Muhabir: İsmail Şen