Edirne Valisi Canalp, "Gümrük kapılarında tır kuyrukları oluştuğunu görüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar ile kuyrukları tamamen bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

EDİRNE

Edirne Valisi Ekrem Canalp, belli zamanlarda gümrük kapılarında tır kuyrukları oluştuğunu ve yürüttükleri çalışmalarla bu kuyrukları tamamen bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Ziyarette, tır kuyruklarının sona erdirilmesi ve tır geçişlerinin hızlandırılması konuları görüşüldü.

Vali Canalp, gümrük kapılarında zaman zaman yaşanan tır kuyruklarının tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Belli zamanlarda gümrük kapılarında tır kuyrukları oluştuğunu görüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için Ticaret Bakanlığı, Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz çalışmalar ile kuyrukları tamamen bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Turagay da, Canalp'e teşekkür ederek yaptıkları çalışmalarda başarı diledi.

Ziyarette, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, GTİ Genel Müdürü Ömür Gebeş ve GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal da hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Turagay ve beraberindeki heyet, Valilik ziyaretinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.

Muhabir: Gökhan Zobar