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Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Elazığ'da ilk etapta 5 bin ailenin barınacağı konteyner kentin kurulacağı alanlarda yürütülen altyapı çalışması devam ediyor.

Suat Öztürk,Ömer Yasin Ergin   | 09.02.2020
Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılıyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Elazığ

Elazığ'da konteyner kentin kurulacağı alanlarda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı bir şekilde çalışıyor.

Depremzedelerin geçici barınmalarını sağlamak için ilk etapta 5 bin ailenin barınacağı farklı bölgelerde oluşturulan konteyner kentlerin kurulacağı alanlarda iş makineleriyle alt yapı çalışması yürütülüyor. Araçlarla Elazığ'a getirilen konteynerler ise belirlenen mevkilerde bekletiliyor.

Öte yandan, depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit ekipleri yaptığı inceleme sonucunda 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı ile 558 acil yıkılması gereken bina bulunduğunu belirledi.

Öte yandan, yürütülen faaliyetler kapsamında 201 binanın yıkım işlemi tamamlanırken, ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor.


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