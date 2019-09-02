Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem kaydedildi.
Ankara
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.