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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem kaydedildi.

İsa Toprak   | 02.09.2019
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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