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Edirne ve Tekirdağ'da bin 119 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Cihan Demirci,Ömer Ural   | 02.09.2019
Edirne ve Tekirdağ'da bin 119 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne/Tekirdağ

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne Emniyet Müdürlüğü, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, Meriç, Uzunköprü, Havsa ve İpsala ilçeleri ile Edirne'ye bağlı sınır köyleri ve Tekirdağ kent merkezinde yapılan denetimlerde Afganistan, Bangladeş, Cezayir, İran, Pakistan, Irak, Somali, Fas, Filistin, Nijerya, Suriye ve Tunus uyruklu bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne ve Tekirdağ'daki göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan N.A, C.Y ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüphelinin ise gözaltı işlemi sürüyor.

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