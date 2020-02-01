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Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 02.32'de 4,5 büyüklüğünde,saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde iki deprem deprem kaydedildi.

Sefa Şahin   | 01.02.2020
Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

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