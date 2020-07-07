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Türkiye

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ   | 07.07.2020
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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