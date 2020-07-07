Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) July 7, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.