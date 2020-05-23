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Dünya

TİKA Yemen'de 3 bin gıda kolisi dağıttı

TİKA ve AFAD Yemen'in Taiz ve Lahic illerinde 3 bin gıda kolisi dağıttı.

Said İbicioğlu   | 23.05.2020
TİKA Yemen'de 3 bin gıda kolisi dağıttı

Taiz

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yemen'in Taiz ve Lahic illerinde 3 bin gıda kolisi dağıttı.

TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın AFAD ile koordinasyon içinde 2 bini Taiz'de, 1000 adeti de Lahic'de olmak üzere toplam 3 bin gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Sarı, Lahic ve Taiz'deki yerel yönetimlerle de koordine olduklarını ve savaş sebebi ile yerinden edilmiş ve yoksul aileleri yardımın hedef kitlesi olarak belirlediklerini ifade etti.

AFAD ile koordine halde Aden, Ebyen ve Marib'te de gıda yardımı yapacaklarını belirten Sarı, söz konusu yardımların TİKA, AFAD ve diğer Türk insani yardım kuruluşlarının Yemen halkının acılarını hafifletme çabası çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

İç savaşın 6 yıldır sürdüğü ve halkın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı, insani şartların ağırlaştığı ve ülke altyapısının hasar gördüğü Yemen'de TİKA, Türkiye'nin çok yönlü insani dış politikasını sürdürüyor.

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