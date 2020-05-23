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Dünya, Koronavirüs

BAE, Las Vegas'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı

Yemen'deki savaş ve insani krizdeki sorumluluğu uluslararası kamuoyunda sık sık eleştiri konusu olan BAE'nin Las Vegas'a yaptığı yüklü bağış dikkati çekti.

Hakan Çopur   | 23.05.2020
BAE, Las Vegas'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı

Washington

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ABD'nin Las Vegas kentine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 200 bin test kiti bağışladığı bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Los Angeles Times gazetesindeki habere göre, BAE yönetimi, test kiti sıkıntısı yaşayan Nevada eyaletinin Las Vegas kentine hatırı sayılır miktarda test kiti bağışı yaptı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından gönderilen 200 bin test kitinin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar.

ABD'de federal yönetimden yeterli test kiti ve tıbbi ekipman desteği alamayan Las Vegas'ta perşembe günü açılan test merkezi, BAE'den gelen bağış sayesinde faaliyete geçebildi.

Eyalet yöneticileri de test merkezinin açılmasının, kentte ekonominin ve hayatın yeniden normale dönmesi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Yemen'deki savaş ve insani krizdeki sorumluluğu uluslararası kamuoyunda sık sık eleştiri konusu olan BAE'nin, Las Vegas'a yaptığı yüklü bağış dikkati çekerken emirliğin kentteki büyük yatırımları da yeniden gündeme geldi.

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