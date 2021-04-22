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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay   | 22.04.2021
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.

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