Euro
9.87
Dolar
8.20
BIST 100
1,330.48
Altın
1,792.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ramazan 2021

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Gökhan Yılmaz   | 22.04.2021
Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya asıldı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan camiye ilk kez asılan mahya, ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 968 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi

Benzer haberler

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Taksim Meydanı'na yapılan cami ramazanın son cuması ibadete açılıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camiler ramazana hazırlandı

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı