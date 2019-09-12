Euro
6.22
Dolar
5.67
BIST 100
102,826.00
Altın
1,516.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ali Korkmaz   | 12.09.2019
Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

İzmir

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nin yarın serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların aralıklı ve gök gürültülü olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kısa süreli dolu bekleniyor

Bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolunun da beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı meyve kurutma sezonunda olduğumuz bugünlerde özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin ve ilgililerin, ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?

Benzer haberler

Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak

Marmara'da çok bulutlu hava etkili olacak
Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor