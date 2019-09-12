Ankara merkezli FETÖ operasyonu
Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ardahan
Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç, FETÖ/PDY üyeliği suçundan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalandı.
Ü.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.