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9 tonluk beton mevziler sınırda

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen beton mevziler Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Cem Genco   | 12.09.2019
9 tonluk beton mevziler sınırda

Hatay

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 9 ton ağırlığındaki beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 5 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Kurşun geçirmez nitelikte, 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığındaki beton mevzilerin daha sonra sınırdaki birliklere sevk edileceği öğrenildi.

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