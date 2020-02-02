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Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu.

Hakan Mehmet Şahin   | 02.02.2020
Edirne'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Edirne'de sis tarihi yapılarda güzel görüntüler oluşturdu

Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Edirne'de sabaha karşı etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. 

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Öte yandan, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu. Kentteki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri, siste kayboldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 9 derece ölçüldüğü kentte sis, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

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