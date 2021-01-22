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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Elif Küçük,Şükrü Gündüz,Hikmet Faruk Başer,Mehmet Ali Derdiyok,Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 22.01.2021
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Merter mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde İstanbul'da evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı

Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

Ayrıca TEM Ankara yönünde Firüzköy'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve TEM Edirne istikametinde Akşemsettin'den Mahmutbey gişelerine kadar yoğun trafik olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise yine TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 17.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

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