Dürümlü katliamının acısı dinmiyor
Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında üç yıl önce köylerinde barındırmak istemedikleri teröristlerle mücadele ederken PKK'lıların 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısı dinmedi.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında üç yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda yitirilen canlara duyulan özlem her geçen gün artıyor.
Terör örgütü PKK mensuplarının, 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı dinmedi. 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada aradan geçen üç yıla rağmen hüzün hakim.
Saldırıda kardeşini ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu, katliamı hiç unutmayacaklarını belirtti.
Yaman, yaşadıkları acıyı tarif edemediklerini ifade ederek, "Bu öyle bir bir acı ki ne bir günde geçer, ne bin yılda geçer. Bu acı unutulmaz. Bunu yaşayan ancak bilir. Bu acının tarifi yok. O gün altı aylık olan bebekler, şimdi konuşuyorlar ve 'Babam nerede?' diye soruyorlar. 'Baban burada, mezarda yatıyor.' diyemiyoruz. 'Baban işe gitmiş, biraz daha büyüdüğünde gelecek.' diyoruz. Onları böyle avutuyoruz." diye konuştu.
Mezarlığı ziyaret ettiklerinde bir nebze de olsa acılarının hafiflediğini anlatan Yaman, kendilerini onlarla yan yana gibi hissettiklerini, oturup, konuştuklarını aktardı.
Yaman, kendilerine bu acıyı yaşatanları lanetlediklerini aktararak, "Onlar bize bu acıyı yaşattılar, Allah onların kökünü kurutsun. Bunların kime maşalık yaptığını biliyoruz. 'Sizin hakkınızı savunuyoruz.' deyip, bizi katlettiler. Sülalem Kürt. Ama şükür kimsenin maşası değilim." dedi.
Her saldırıda acıları tazeleniyor
Her saldırıda acılarının tazelendiğini ifade eden Yaman, 5 Mayıs'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün dönüşü sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kuzenin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.
HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan ve partinin PKK'nın siyasi uzantısı gibi çalıştığını belirten Yaman, "Bu coğrafyada bölünmeyen ülke bir tek Türkiye kaldı. Türkiye'yi bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İlla bunu görmek için bu güzelim vatanın parçalanması mı lazım? Her gün yeni katliamlar yapıyorlar. Geçen gün de iki kuzeni katlettiler. O anda sanki kendi acımızı yaşadım." değerlendirmesinde bulundu.
"İçim yanıyor"
Saldırıda babasını, ağabeyini ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman, bu acının unutulmayacağını belirtti.
"Her mezar başına geldiğimizde acımız tazeleniyor. Onlar gittikten sonra hayatın tadı, tuzu kalmadı. Mezarlığa bakınca içim yanıyor." ifadelerini kullanan Yaman, mezarlıkta yatanların ailesi ve arkadaşları olduğunu vurguladı.
Yapılan katliamın alçakça olduğunu dile getiren Yaman, "Bile bile bizi öldürdüler. Masum sivilleri öldürdüler. Bunlar Kürtlerin hakkını savunmuyorlar. Hepsini katlettiler. Onlar için halk diye bir şey yok. Bütün Kürtler bunu anlasın. Bunların derdi Kürtler değil. Ölenlerin hepsi canımız, ciğerimizdi." şeklinde konuştu.
Dava devam ediyor
Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.
İddianamede, tutuklu sanık Taş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Dürümlü katliamı
Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.