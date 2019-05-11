Havalimanı çalışanına hakaret eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Havalimanında çıkan tartışmada özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında emniyete teslim olan Funda E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul
İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmada emniyete teslim olan Funda E, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Funda E, dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.
"Hakaret" suçundan işlem yapılan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Funda E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.