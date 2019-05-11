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'23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığındaki toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Halil Demir   | 11.05.2019
'23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında "23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,Bakan Soylu'nun başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

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