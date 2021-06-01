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Düğün ve nikah törenlerinde 'normalleşme' yoğunluğu

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, kademeli normalleşmeye geçildiği ilk gün, başkentte nikah işlemlerinde yoğunluk yaşandı.

Ömer Olcay   | 01.06.2021
Düğün ve nikah törenlerinde 'normalleşme' yoğunluğu

Ankara

Nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenlerinin, belirlenen şartlara uygun şekilde bugünden itibaren başlayabileceğine ilişkin karar sonrası, belediyelerin nikah müdürlüklerinde, nikah tarihi değişikliği ve nikah işlemleri başvurusunda artış görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de kademeli normalleşme nedeniyle, "bahçe nikahı" uygulaması kapsamında, Gençlik Parkı içerisinde oluşturduğu alanda, sosyal mesafe kurallarını gözeterek, nikah kıyma işlemlerine başladı.

Bahçe nikahıyla dünya evine giren Karadoğan çifti de Gençlik Parkı'nda virüs tedbirleri çerçevesinde hayatlarını birleştirdi.

Damat Eren Karadoğan, nikah törenlerini kısıtlama kapsamında gerçekleştirmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karadoğan, "Belediye, nikah törenlerine katılan yakınlarımın ateşlerini ölçtü ve maske hediye etti. Sosyal mesafe kuralı içerisinde nikahımızı kıydık. Ailelerimize sarılamadan sevincimizi paylaştık. Umarım bir an önce virüs biter ve hayat normale döner. Belediyeye ilgilerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Yasaklardan dolayı sadece şahitlerimizi çağırmıştık"

Alp Yiğit ve Ilgın Özdemir çifti de nikah tarihlerini geçen ay aldıklarını belirterek, kısıtlamanın kalkacağını bilmedikleri için yakınlarına davetiye göndermediklerini anlattı.

Damat Alp Yiğit Özdemir, nikah işlemleri sırasında yakınlarının da olmasını istediklerini ifade ederek,"Açık havada bahçe nikahı yapmak hiç hayalimizde yoktu. Yasaklardan dolayı sadece şahitlerimizi çağırmıştık." dedi.

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