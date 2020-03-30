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Doğu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Muhammet Mutaf   | 30.03.2020
Doğu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu ve yağışlı geçeceği bölgede, yağışlar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum ve Erzincan'da 1, Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 10, Kars'ta 7, Ağrı ile Ardahan'da 6 ve Erzurum'da 4 derece olacak.

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