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Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle 371 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Necmettin Karaca,Yılmaz Kazandıoğlu,İbrahim Yaldız,Ahmet Okur,Özkan Bilgin   | 15.02.2020
Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 155 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı.

Dünden bu yana 361 yerleşim yolunu ulaşım açan karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erciş ilçesinde de belediye ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yoğun mesai yaptı.

Ekipler, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını da kontrollü şekilde tehlike oluşturmamalı için düşürdü.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan dolayı 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Muş

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Muş-Bitlis kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, karla mücadele ekipleri yollarda temizleme çalışması yürütüyor.

Hakkari

Hakkari merkez ve 3 ilçesinde 119 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 24 köy ve 95 mezra yolunun açılması için çalışmalara devam ediyor.

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