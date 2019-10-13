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Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'daki Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü.

Muhammet Mutaf   | 13.10.2019
Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 9, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

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