Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı cadde ve meydanlar - KIZILAY
logo
Türkiye

Doğu'da 4 il için kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Necat Hazar, İlhami Erkılıç   | 31.01.2021
Doğu'da 4 il için kar ve çığ uyarısı

Van/Erzurum

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren Van, Hakkari ve Muş'un güneyinde aralıklı, Bitlis'in güneybatısında ise yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan yer yer 5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Muş ve Hakkari'de 1, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6 ilde de kar bekleniyor 

Öte yandan, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da aralıklarla kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, çok bulutlu ve aralıklarla karlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 110, Sarıkamış'ta 57 ve Ergan'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölgede, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak
Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Van'da 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler

Van'da 1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler

Doğu'da 4 il için kar ve çığ uyarısı

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı

Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı: Birliğimizden taviz vermeyelim

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı: Birliğimizden taviz vermeyelim
Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek