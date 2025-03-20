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Yaşam

Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köyler beyaza büründü.

Cüneyt Çelik  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Yağış dolayısıyla Susuz ve Digor ilçesindeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

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