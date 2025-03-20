Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köyler beyaza büründü.
Kars
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
Yağış dolayısıyla Susuz ve Digor ilçesindeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
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